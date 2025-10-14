Informations sur le prix de Sakai Vault (SAKAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.03222844 $ 0.03222844 $ 0.03222844 Bas 24 h $ 0.03320088 $ 0.03320088 $ 0.03320088 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.03222844$ 0.03222844 $ 0.03222844 Haut 24 h $ 0.03320088$ 0.03320088 $ 0.03320088 Sommet historique $ 12.21$ 12.21 $ 12.21 Prix le plus bas $ 0.02819608$ 0.02819608 $ 0.02819608 Variation du prix (1 h) +0.07% Changement de prix (1J) -2.00% Variation du prix (7 j) +3.20% Variation du prix (7 j) +3.20%

Le prix en temps réel de Sakai Vault (SAKAI) est de $0.03226095. Au cours des dernières 24 heures, SAKAI a évolué entre un minimum de $ 0.03222844 et un maximum de $ 0.03320088, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SAKAI est $ 12.21, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.02819608.

En termes de performance à court terme, SAKAI a évolué de +0.07% au cours de la dernière heure, -2.00% sur 24 heures et de +3.20% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Sakai Vault (SAKAI)

Capitalisation boursière $ 115.83K$ 115.83K $ 115.83K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 257.85K$ 257.85K $ 257.85K Offre en circulation 3.59M 3.59M 3.59M Offre totale 8,000,000.0 8,000,000.0 8,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Sakai Vault est de $ 115.83K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SAKAI est de 3.59M, avec une offre totale de 8000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 257.85K.