Informations sur le prix de S3NSE AI (S3NSE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0,00152842 $ 0,00152842 $ 0,00152842 Bas 24 h $ 0,00189674 $ 0,00189674 $ 0,00189674 Haut 24 h Bas 24 h $ 0,00152842$ 0,00152842 $ 0,00152842 Haut 24 h $ 0,00189674$ 0,00189674 $ 0,00189674 Sommet historique $ 0,0072469$ 0,0072469 $ 0,0072469 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0,20% Changement de prix (1J) -5,82% Variation du prix (7 j) +24,32% Variation du prix (7 j) +24,32%

Le prix en temps réel de S3NSE AI (S3NSE) est de $0,00153342. Au cours des dernières 24 heures, S3NSE a évolué entre un minimum de $ 0,00152842 et un maximum de $ 0,00189674, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de S3NSE est $ 0,0072469, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, S3NSE a évolué de -0,20% au cours de la dernière heure, -5,82% sur 24 heures et de +24,32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour S3NSE AI (S3NSE)

Capitalisation boursière $ 32,24K$ 32,24K $ 32,24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 32,24K$ 32,24K $ 32,24K Offre en circulation 21,00M 21,00M 21,00M Offre totale 21 000 000,0 21 000 000,0 21 000 000,0

La capitalisation boursière actuelle de S3NSE AI est de $ 32,24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de S3NSE est de 21,00M, avec une offre totale de 21000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32,24K.