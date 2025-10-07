Informations sur le prix de Rowan Coin (RWN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00171009 $ 0.00171009 $ 0.00171009 Bas 24 h $ 0.00580305 $ 0.00580305 $ 0.00580305 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00171009$ 0.00171009 $ 0.00171009 Haut 24 h $ 0.00580305$ 0.00580305 $ 0.00580305 Sommet historique $ 0.364176$ 0.364176 $ 0.364176 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +87.12% Variation du prix (7 j) +222.19% Variation du prix (7 j) +222.19%

Le prix en temps réel de Rowan Coin (RWN) est de $0.00580209. Au cours des dernières 24 heures, RWN a évolué entre un minimum de $ 0.00171009 et un maximum de $ 0.00580305, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RWN est $ 0.364176, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RWN a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +87.12% sur 24 heures et de +222.19% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Rowan Coin (RWN)

Capitalisation boursière $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.16M$ 3.16M $ 3.16M Offre en circulation 195.00M 195.00M 195.00M Offre totale 545,000,000.0 545,000,000.0 545,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Rowan Coin est de $ 1.13M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RWN est de 195.00M, avec une offre totale de 545000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.16M.