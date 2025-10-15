Informations sur le prix de ROOKIE CARD (ROOKIE) en USD

Le prix en temps réel de ROOKIE CARD (ROOKIE) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ROOKIE a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROOKIE est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ROOKIE a évolué de +1.13% au cours de la dernière heure, -18.98% sur 24 heures et de -29.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

La capitalisation boursière actuelle de ROOKIE CARD est de $ 32.07K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROOKIE est de 999.93M, avec une offre totale de 999927228.634238. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 32.07K.