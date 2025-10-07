Informations sur le prix de Roco Finance (ROCO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00955902 $ 0.00955902 $ 0.00955902 Bas 24 h $ 0.0098507 $ 0.0098507 $ 0.0098507 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00955902$ 0.00955902 $ 0.00955902 Haut 24 h $ 0.0098507$ 0.0098507 $ 0.0098507 Sommet historique $ 6.32$ 6.32 $ 6.32 Prix le plus bas $ 0.00756358$ 0.00756358 $ 0.00756358 Variation du prix (1 h) -0.40% Changement de prix (1J) +1.02% Variation du prix (7 j) -1.31% Variation du prix (7 j) -1.31%

Le prix en temps réel de Roco Finance (ROCO) est de $0.00980237. Au cours des dernières 24 heures, ROCO a évolué entre un minimum de $ 0.00955902 et un maximum de $ 0.0098507, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ROCO est $ 6.32, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00756358.

En termes de performance à court terme, ROCO a évolué de -0.40% au cours de la dernière heure, +1.02% sur 24 heures et de -1.31% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Roco Finance (ROCO)

Capitalisation boursière $ 916.14K$ 916.14K $ 916.14K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 975.44K$ 975.44K $ 975.44K Offre en circulation 93.50M 93.50M 93.50M Offre totale 99,552,583.0 99,552,583.0 99,552,583.0

La capitalisation boursière actuelle de Roco Finance est de $ 916.14K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ROCO est de 93.50M, avec une offre totale de 99552583.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 975.44K.