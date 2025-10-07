Informations sur le prix de Ripples (RPLS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0021031 $ 0.0021031 $ 0.0021031 Bas 24 h $ 0.00210397 $ 0.00210397 $ 0.00210397 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0021031$ 0.0021031 $ 0.0021031 Haut 24 h $ 0.00210397$ 0.00210397 $ 0.00210397 Sommet historique $ 0.131094$ 0.131094 $ 0.131094 Prix le plus bas $ 0.00209786$ 0.00209786 $ 0.00209786 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +0.05% Variation du prix (7 j) +0.06% Variation du prix (7 j) +0.06%

Le prix en temps réel de Ripples (RPLS) est de $0.00210411. Au cours des dernières 24 heures, RPLS a évolué entre un minimum de $ 0.0021031 et un maximum de $ 0.00210397, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RPLS est $ 0.131094, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00209786.

En termes de performance à court terme, RPLS a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +0.05% sur 24 heures et de +0.06% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ripples (RPLS)

Capitalisation boursière $ 178.85K$ 178.85K $ 178.85K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 210.41K$ 210.41K $ 210.41K Offre en circulation 85.00M 85.00M 85.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ripples est de $ 178.85K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RPLS est de 85.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 210.41K.