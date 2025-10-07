Informations sur le prix de Ribbon Finance (RBN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.120137 $ 0.120137 $ 0.120137 Bas 24 h $ 0.122672 $ 0.122672 $ 0.122672 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.120137$ 0.120137 $ 0.120137 Haut 24 h $ 0.122672$ 0.122672 $ 0.122672 Sommet historique $ 5.54$ 5.54 $ 5.54 Prix le plus bas $ 0.03402213$ 0.03402213 $ 0.03402213 Variation du prix (1 h) +0.79% Changement de prix (1J) +0.95% Variation du prix (7 j) -2.16% Variation du prix (7 j) -2.16%

Le prix en temps réel de Ribbon Finance (RBN) est de $0.121989. Au cours des dernières 24 heures, RBN a évolué entre un minimum de $ 0.120137 et un maximum de $ 0.122672, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RBN est $ 5.54, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.03402213.

En termes de performance à court terme, RBN a évolué de +0.79% au cours de la dernière heure, +0.95% sur 24 heures et de -2.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ribbon Finance (RBN)

Capitalisation boursière $ 10.42M$ 10.42M $ 10.42M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 121.99M$ 121.99M $ 121.99M Offre en circulation 85.43M 85.43M 85.43M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ribbon Finance est de $ 10.42M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RBN est de 85.43M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 121.99M.