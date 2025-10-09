Informations sur le prix de retardcoin (RETARD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00011653 $ 0.00011653 $ 0.00011653 Bas 24 h $ 0.0001294 $ 0.0001294 $ 0.0001294 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00011653$ 0.00011653 $ 0.00011653 Haut 24 h $ 0.0001294$ 0.0001294 $ 0.0001294 Sommet historique $ 0.01166686$ 0.01166686 $ 0.01166686 Prix le plus bas $ 0.00009898$ 0.00009898 $ 0.00009898 Variation du prix (1 h) -1.11% Changement de prix (1J) -5.68% Variation du prix (7 j) -15.32% Variation du prix (7 j) -15.32%

Le prix en temps réel de retardcoin (RETARD) est de $0.00012027. Au cours des dernières 24 heures, RETARD a évolué entre un minimum de $ 0.00011653 et un maximum de $ 0.0001294, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETARD est $ 0.01166686, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009898.

En termes de performance à court terme, RETARD a évolué de -1.11% au cours de la dernière heure, -5.68% sur 24 heures et de -15.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour retardcoin (RETARD)

Capitalisation boursière $ 120.23K$ 120.23K $ 120.23K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 120.23K$ 120.23K $ 120.23K Offre en circulation 999.88M 999.88M 999.88M Offre totale 999,880,027.529356 999,880,027.529356 999,880,027.529356

La capitalisation boursière actuelle de retardcoin est de $ 120.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETARD est de 999.88M, avec une offre totale de 999880027.529356. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.23K.