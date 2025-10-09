Le prix en temps réel de retardcoin est aujourd'hui de 0.00012027 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RETARD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RETARD facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de retardcoin est aujourd'hui de 0.00012027 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de RETARD à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix RETARD facilement sur MEXC maintenant.

Prix de retardcoin (RETARD)

Prix en temps réel : 1 RETARD à USD

$0.00012027
-5.70%1D
USD
Graphique du prix de retardcoin (RETARD) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-09 04:44:24 (UTC+8)

Informations sur le prix de retardcoin (RETARD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00011653
Bas 24 h
$ 0.0001294
Haut 24 h

$ 0.00011653
$ 0.0001294
$ 0.01166686
$ 0.00009898
-1.11%

-5.68%

-15.32%

-15.32%

Le prix en temps réel de retardcoin (RETARD) est de $0.00012027. Au cours des dernières 24 heures, RETARD a évolué entre un minimum de $ 0.00011653 et un maximum de $ 0.0001294, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETARD est $ 0.01166686, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00009898.

En termes de performance à court terme, RETARD a évolué de -1.11% au cours de la dernière heure, -5.68% sur 24 heures et de -15.32% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour retardcoin (RETARD)

$ 120.23K
--
$ 120.23K
999.88M
999,880,027.529356
La capitalisation boursière actuelle de retardcoin est de $ 120.23K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETARD est de 999.88M, avec une offre totale de 999880027.529356. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 120.23K.

Historique du prix de retardcoin (RETARD) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de retardcoin en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de retardcoin en USD était de $ -0.0000411171.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de retardcoin en USD était de $ -0.0000939283.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de retardcoin en USD était de $ -0.0006040527199007522.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0-5.68%
30 jours$ -0.0000411171-34.18%
60 jours$ -0.0000939283-78.09%
90 jours$ -0.0006040527199007522-83.39%

Qu'est-ce que retardcoin (RETARD)

In the fast-paced, over-hyped world of crypto, where bots front-run trades and billionaires tweet market-moving nonsense, retardcoin stands proudly as the people’s champion — slow, irrational, and gloriously misinformed. Built on pure degeneracy and fortified by a community of diamond-handed apes who read charts upside-down, $retardis the only coin that proudly declares: “We have no roadmap, but we’re still going to the moon.”

retardcoin has quickly snowballed into a movement. $retard features zero utility, infinite volatility, and an unwavering commitment to bad decisions. There’s no whitepaper — just a napkin drawing of a rollercoaster with the caption “Wheeeee!”

Unlike other tokens that pretend to solve real-world problems, retardcoin solves nothing. In fact, it creates problems — like explaining to your tax accountant why you YOLO’d your rent money into a coin called retard. But that’s the beauty of $retard: it doesn’t try to impress institutions, pass regulations, or make sense. It exists purely for the meme.

The retardcoin community thrives on chaos. Fueled by late-night Twitter spaces, misspelled Telegram posts, and endless hype cycles, holders pride themselves on buying tops, selling bottoms, and repeating the cycle with delusional optimism. Forget technical analysis — here, we use vibes and TikTok astrologers.

Disclaimer: retardcoinis a meme token with no inherent value, utility, or intellectual merit. It’s offensive by design and not recommended for anyone with common sense or financial goals. If you’re still reading this and considering a purchase, please consult a therapist — or at least your mother.

Ressource de retardcoin (RETARD)

Site officiel

Prévision de prix de retardcoin (USD)

Combien vaudra retardcoin (RETARD) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs retardcoin (RETARD) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour retardcoin.

Consultez la prévision de prix de retardcoin maintenant !

RETARD en devises locales

Tokenomics de retardcoin (RETARD)

Comprendre la tokenomics de retardcoin (RETARD) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token RETARD !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur retardcoin (RETARD)

Combien vaut retardcoin (RETARD) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de RETARD en USD est de 0.00012027 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de RETARD à USD ?
Le prix actuel de RETARD en USD est $ 0.00012027. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de retardcoin ?
La capitalisation boursière de RETARD est de $ 120.23K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de RETARD ?
L'offre en circulation de RETARD est de 999.88M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de RETARD ?
RETARD a atteint un prix ATH de 0.01166686 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de RETARD ?
RETARD a vu un prix ATL de 0.00009898 USD.
Quel est le volume de trading de RETARD ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour RETARD est de -- USD.
Est-ce que RETARD va augmenter cette année ?
RETARD pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de RETARD pour une analyse plus approfondie.
Mises à jour importantes de l'industrie sur retardcoin (RETARD)

Temps (UTC+8)TypeInformation
10-09 06:24:00Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
10-09 00:05:00Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
10-08 11:51:08Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
10-08 03:05:00Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
10-07 15:18:00Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
10-07 12:23:00Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement.