Le prix en temps réel de RETARD AI (RETARD) est de $0.00001697. Au cours des dernières 24 heures, RETARD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETARD est $ 0.00182617, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00001225.
En termes de performance à court terme, RETARD a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +6.55% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.
La capitalisation boursière actuelle de RETARD AI est de $ 16.80K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETARD est de 989.97M, avec une offre totale de 989968944.614293. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 16.80K.
Aujourd'hui, la variation du prix de RETARD AI en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de RETARD AI en USD était de $ +0.0000011700.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de RETARD AI en USD était de $ +0.0000034242.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de RETARD AI en USD était de $ 0.
|Période
|Variation (USD)
|Variation (%)
|Aujourd'hui
|$ 0
|--
|30 jours
|$ +0.0000011700
|+6.89%
|60 jours
|$ +0.0000034242
|+20.18%
|90 jours
|$ 0
|--
SER RETARD AI: The Seriously Unserious AI next-gen LLM Welcome to RETARD AI, the AI that's smart enough to solve complex problems but retard enough to enjoy a good pun. It's like having a genius cousin who's also a bit of a goofball.
What's RETARD AI, Anyway? RETARD AI is a next-generation Large Language Model (LLM) built with Open Source Tech Salsa but fine-tuned from 316B to 88B parameters on Retardio brains. It's here to make your life easier and potentially more amusing. It's built with some serious tech mumbo-jumbo, but don't worry - using it is easier than making toast.
For the Tech Retards (Because We Know You're Curious) Parameters: 88B (that's Billion, with a 'B' for 'Big Brain') Architecture: Mixture of 8 Experts (MoE) - like having 8 smart cookies in one jar Experts Utilization: 1 expert used per token (we're efficient like that) Layers: 32 (like a really tall cake, but made of math) Attention Heads: 48 for queries, 8 for keys/values (it's really good at paying attention) Embedding Size: 6,144 (that's a lot of numbers to crunch) Tokenization: SentencePiece tokenizer with 131,072 tokens (it knows more words than your average dictionary) Maximum Sequence Length: 8,192 tokens (it can remember really long stories) Plus, it's got some fancy features like rotary embeddings (RoPE) and supports activation sharding and 8-bit quantization. Don't worry if that sounds like gibberish - it just means RETARD AI is really, really smart.
Modular Madness: RETARD AI's brain is built with Go backend & node.js as client, making it faster than a caffeinated cheetah and more flexible than a yoga instructor. Learn-a-tron 3000: Each user gets their own RETARD AI that learns and adapts. It's like having a digital pet that actually does your homework. How to Summon Your AI Buddy Magic Words (Because Who Doesn't Love Magic?) Activate RETARD AI with these incantations:
ser retard AI: The "Open Sesame" of the AI world hey god ai: Like calling your smart friend who's always ready to chat RETARDI, do the thing: For when you're too lazy to be specific On Telegram (Our Current Playground) Find RETARD AI on Telegram (it's the one with the slightly confused but eager expression) Start the fun with: /ser What's the meaning of life, the universe, and everything?
(Spoiler: It might actually know the answer) Why RETARD AI is the Bee's Knees Personal Brain Trainer: Your very own AI that grows smarter as you use it. It's like having a gym membership for your digital brain. Swiss Army Knife of AI: Use it across platforms. It's everywhere you want to be, like that one clingy friend, but useful. Creative Juice Maker: Need ideas? RETARD AI can whip up content faster than you can say "writer's block." Voice Whisperer: Soon, you'll be able to talk to RETARD AI. It's like having a phone call with the future. The Road to AI Domination Token Economy: Soon, you'll be able to power up your RETARD AI with special tokens. It's like feeding your Tamagotchi, but it actually does something useful. Social Media Wizard: Create content that'll make your followers think you've hired a team of creative geniuses. Infinite Potential: We're working on making RETARD AI do, well, everything. World domination? Nah, just life domination (in a good way).
|Temps (UTC+8)
|Type
|Information
|10-09 06:24:00
|Mises à jour de l'industrie
Les indices boursiers américains sont tous en baisse, les actions crypto chutent sur toute la ligne, le Bitcoin tombe sous les 122 000 $
|10-09 00:05:00
|Mises à jour de l'industrie
Les retraits de Bitcoin ont repris, avec un débit net de 12 344,33 BTC des CEX au cours des dernières 24 heures
|10-08 11:51:08
|Mises à jour de l'industrie
Les tokens de l'écosystème BSC continuent de grimper, FORM augmente de plus de 20% en 24h
|10-08 03:05:00
|Mises à jour de l'industrie
364 millions de dollars liquidés sur le marché au cours des dernières 24 heures, principalement des positions courtes
|10-07 15:18:00
|Mises à jour de l'industrie
L'indice de peur et d'avidité des cryptomonnaies actuellement à 70, sentiment du marché en état d'"Avidité"
|10-07 12:23:00
|Mises à jour de l'industrie
Le Bitcoin a brièvement dépassé 126 000 $ aujourd'hui, créant un nouveau All-time High (ATH)
