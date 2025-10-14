Informations sur le prix de Retail DAO (RETAIL) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00100885 $ 0.00100885 $ 0.00100885 Bas 24 h $ 0.00107475 $ 0.00107475 $ 0.00107475 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00100885$ 0.00100885 $ 0.00100885 Haut 24 h $ 0.00107475$ 0.00107475 $ 0.00107475 Sommet historique $ 0.00157166$ 0.00157166 $ 0.00157166 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -1.32% Changement de prix (1J) +3.53% Variation du prix (7 j) -13.73% Variation du prix (7 j) -13.73%

Le prix en temps réel de Retail DAO (RETAIL) est de $0.00105286. Au cours des dernières 24 heures, RETAIL a évolué entre un minimum de $ 0.00100885 et un maximum de $ 0.00107475, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETAIL est $ 0.00157166, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RETAIL a évolué de -1.32% au cours de la dernière heure, +3.53% sur 24 heures et de -13.73% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Retail DAO (RETAIL)

Capitalisation boursière $ 771.34K$ 771.34K $ 771.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Offre en circulation 728.40M 728.40M 728.40M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Retail DAO est de $ 771.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETAIL est de 728.40M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.06M.