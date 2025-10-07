Informations sur le prix de RepubliK (RPK) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.100376$ 0.100376 $ 0.100376 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.59% Changement de prix (1J) -24.02% Variation du prix (7 j) -9.71% Variation du prix (7 j) -9.71%

Le prix en temps réel de RepubliK (RPK) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RPK a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RPK est $ 0.100376, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RPK a évolué de +0.59% au cours de la dernière heure, -24.02% sur 24 heures et de -9.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RepubliK (RPK)

Capitalisation boursière $ 39.68K$ 39.68K $ 39.68K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 595.21K$ 595.21K $ 595.21K Offre en circulation 200.00M 200.00M 200.00M Offre totale 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de RepubliK est de $ 39.68K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RPK est de 200.00M, avec une offre totale de 3000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 595.21K.