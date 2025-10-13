Tokenomics de Repost Dog (RDOG)
Informations sur Repost Dog (RDOG)
$RDOG Let’s break a world record together and get the most reposts on a single tweet. The current world record is held by the Mr Beast at 3.9 million.
Repost Dog The PVE Narrative We've all been waiting for! It's very simple, we need to break the current world record which is held by MR. BEAST with a total repost of 3.9M, lets repost and make history. MEMES Just Doge posing for the camera.
$RDOG is created purely for entertainment and educational purposes. It is not intended to provide financial advice or endorse any specific cryptocurrency investment. Cryptocurrency markets are highly volatile and involve inherent risks. Always conduct thorough research and consult with a qualified financial advisor before making any investment decisions.
Tokenomics de Repost Dog (RDOG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Repost Dog (RDOG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RDOG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RDOG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Prévision du prix de RDOG
Vous voulez savoir dans quelle direction RDOG pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de RDOG combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
