Informations sur le prix de Repost Dog (RDOG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.01327252$ 0.01327252 $ 0.01327252 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +7.16% Variation du prix (7 j) +7.16%

Le prix en temps réel de Repost Dog (RDOG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RDOG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RDOG est $ 0.01327252, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RDOG a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +7.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Repost Dog (RDOG)

Capitalisation boursière $ 31.61K$ 31.61K $ 31.61K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 31.61K$ 31.61K $ 31.61K Offre en circulation 999.19M 999.19M 999.19M Offre totale 999,194,425.1679 999,194,425.1679 999,194,425.1679

La capitalisation boursière actuelle de Repost Dog est de $ 31.61K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RDOG est de 999.19M, avec une offre totale de 999194425.1679. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 31.61K.