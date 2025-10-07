Informations sur le prix de Regentics (REGEN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00001397 $ 0.00001397 $ 0.00001397 Bas 24 h $ 0.00001435 $ 0.00001435 $ 0.00001435 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00001397$ 0.00001397 $ 0.00001397 Haut 24 h $ 0.00001435$ 0.00001435 $ 0.00001435 Sommet historique $ 0.00005575$ 0.00005575 $ 0.00005575 Prix le plus bas $ 0.00000613$ 0.00000613 $ 0.00000613 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) +2.44% Variation du prix (7 j) +3.04% Variation du prix (7 j) +3.04%

Le prix en temps réel de Regentics (REGEN) est de $0.00001435. Au cours des dernières 24 heures, REGEN a évolué entre un minimum de $ 0.00001397 et un maximum de $ 0.00001435, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REGEN est $ 0.00005575, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000613.

En termes de performance à court terme, REGEN a évolué de -- au cours de la dernière heure, +2.44% sur 24 heures et de +3.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Regentics (REGEN)

Capitalisation boursière $ 14.35K$ 14.35K $ 14.35K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 14.35K$ 14.35K $ 14.35K Offre en circulation 1.00B 1.00B 1.00B Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Regentics est de $ 14.35K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REGEN est de 1.00B, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 14.35K.