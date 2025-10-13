Informations sur le prix de REECOIN (REE) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00386251 $ 0.00386251 $ 0.00386251 Bas 24 h $ 0.00504237 $ 0.00504237 $ 0.00504237 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00386251$ 0.00386251 $ 0.00386251 Haut 24 h $ 0.00504237$ 0.00504237 $ 0.00504237 Sommet historique $ 0.0247983$ 0.0247983 $ 0.0247983 Prix le plus bas $ 0.00319656$ 0.00319656 $ 0.00319656 Variation du prix (1 h) +0.01% Changement de prix (1J) +12.96% Variation du prix (7 j) +19.35% Variation du prix (7 j) +19.35%

Le prix en temps réel de REECOIN (REE) est de $0.00464388. Au cours des dernières 24 heures, REE a évolué entre un minimum de $ 0.00386251 et un maximum de $ 0.00504237, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de REE est $ 0.0247983, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00319656.

En termes de performance à court terme, REE a évolué de +0.01% au cours de la dernière heure, +12.96% sur 24 heures et de +19.35% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour REECOIN (REE)

Capitalisation boursière $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.32M$ 2.32M $ 2.32M Offre en circulation 498.29M 498.29M 498.29M Offre totale 498,290,000.0 498,290,000.0 498,290,000.0

La capitalisation boursière actuelle de REECOIN est de $ 2.32M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de REE est de 498.29M, avec une offre totale de 498290000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.32M.