Le prix en temps réel de Real GEM Token est aujourd'hui de 11.62 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GEM à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GEM facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de Real GEM Token est aujourd'hui de 11.62 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de GEM à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix GEM facilement sur MEXC maintenant.

Logo de Real GEM Token

Prix de Real GEM Token (GEM)

Non listé

Prix en temps réel : 1 GEM à USD

$11.62
0.00%1D
mexc
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
USD
Graphique du prix de Real GEM Token (GEM) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-08 08:55:10 (UTC+8)

Informations sur le prix de Real GEM Token (GEM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
Bas 24 h
$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0
$ 12.24
$ 9.97
--

--

-0.22%

-0.22%

Le prix en temps réel de Real GEM Token (GEM) est de $11.62. Au cours des dernières 24 heures, GEM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GEM est $ 12.24, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 9.97.

En termes de performance à court terme, GEM a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -0.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Real GEM Token (GEM)

$ 2.63M
--
$ 2.63M
226.53K
226,526.600223571
La capitalisation boursière actuelle de Real GEM Token est de $ 2.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GEM est de 226.53K, avec une offre totale de 226526.600223571. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.63M.

Historique du prix de Real GEM Token (GEM) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de Real GEM Token en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de Real GEM Token en USD était de $ +0.3155933900.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de Real GEM Token en USD était de $ +0.5115635280.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de Real GEM Token en USD était de $ +0.126660228962462.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ +0.3155933900+2.72%
60 jours$ +0.5115635280+4.40%
90 jours$ +0.126660228962462+1.10%

Qu'est-ce que Real GEM Token (GEM)

Golden Swan Solutions PTE. LTD. is a Singapore-based company that tokenizes investment-grade gemstones, offering fractionalized ownership through blockchain technology. Its flagship product, the Real GEM Token (GEM), represents a digital claim on physical gemstones such as rubies, emeralds, and sapphires, which are securely stored in a duty-free high-security facility in Germany.

The project aims to bring increased transparency, accessibility, and liquidity to the traditionally opaque and illiquid gemstone investment market. All gemstones are independently appraised and certified by recognized gemological institutes, and details about each asset, including provenance and valuation, are made available to token holders.

The Real GEM Token operates on a blockchain and integrates smart contracts to ensure secure, traceable, and automated transactions. Token holders may also participate in a staking mechanism that allows them to earn additional rewards. The token issuance is directly tied to the value of the underlying physical assets, and a portion of the proceeds is allocated to a liquidity reserve for added investor protection.

Golden Swan Solutions focuses on compliance with regulatory standards in Singapore and has implemented robust KYC/AML procedures where applicable. The platform is designed for professional investors seeking alternative asset exposure through a regulated and technology-driven framework.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de Real GEM Token (USD)

Combien vaudra Real GEM Token (GEM) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs Real GEM Token (GEM) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour Real GEM Token.

Consultez la prévision de prix de Real GEM Token maintenant !

GEM en devises locales

Tokenomics de Real GEM Token (GEM)

Comprendre la tokenomics de Real GEM Token (GEM) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token GEM !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur Real GEM Token (GEM)

Combien vaut Real GEM Token (GEM) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de GEM en USD est de 11.62 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de GEM à USD ?
Le prix actuel de GEM en USD est $ 11.62. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de Real GEM Token ?
La capitalisation boursière de GEM est de $ 2.63M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de GEM ?
L'offre en circulation de GEM est de 226.53K USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de GEM ?
GEM a atteint un prix ATH de 12.24 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de GEM ?
GEM a vu un prix ATL de 9.97 USD.
Quel est le volume de trading de GEM ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour GEM est de -- USD.
Est-ce que GEM va augmenter cette année ?
GEM pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de GEM pour une analyse plus approfondie.
Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.