Informations sur le prix de Real GEM Token (GEM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 12.24$ 12.24 $ 12.24 Prix le plus bas $ 9.97$ 9.97 $ 9.97 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -0.22% Variation du prix (7 j) -0.22%

Le prix en temps réel de Real GEM Token (GEM) est de $11.62. Au cours des dernières 24 heures, GEM a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de GEM est $ 12.24, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 9.97.

En termes de performance à court terme, GEM a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -0.22% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Real GEM Token (GEM)

Capitalisation boursière $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.63M$ 2.63M $ 2.63M Offre en circulation 226.53K 226.53K 226.53K Offre totale 226,526.600223571 226,526.600223571 226,526.600223571

La capitalisation boursière actuelle de Real GEM Token est de $ 2.63M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de GEM est de 226.53K, avec une offre totale de 226526.600223571. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.63M.