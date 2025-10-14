Informations sur le prix de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.0022038 $ 0.0022038 $ 0.0022038 Bas 24 h $ 0.0027268 $ 0.0027268 $ 0.0027268 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.0022038$ 0.0022038 $ 0.0022038 Haut 24 h $ 0.0027268$ 0.0027268 $ 0.0027268 Sommet historique $ 0.00367015$ 0.00367015 $ 0.00367015 Prix le plus bas $ 0.00025128$ 0.00025128 $ 0.00025128 Variation du prix (1 h) -4.91% Changement de prix (1J) +10.26% Variation du prix (7 j) -3.76% Variation du prix (7 j) -3.76%

Le prix en temps réel de Real Estate Crypto Crowfunding (RECC) est de $0.00259267. Au cours des dernières 24 heures, RECC a évolué entre un minimum de $ 0.0022038 et un maximum de $ 0.0027268, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RECC est $ 0.00367015, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00025128.

En termes de performance à court terme, RECC a évolué de -4.91% au cours de la dernière heure, +10.26% sur 24 heures et de -3.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Real Estate Crypto Crowfunding (RECC)

Capitalisation boursière $ 2.30M$ 2.30M $ 2.30M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.56M$ 2.56M $ 2.56M Offre en circulation 886.10M 886.10M 886.10M Offre totale 986,104,547.1196718 986,104,547.1196718 986,104,547.1196718

La capitalisation boursière actuelle de Real Estate Crypto Crowfunding est de $ 2.30M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RECC est de 886.10M, avec une offre totale de 986104547.1196718. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.56M.