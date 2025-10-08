Informations sur le prix de Real Asian Hours (CHINAWINS) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00199945$ 0.00199945 $ 0.00199945 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +0.35% Changement de prix (1J) -4.48% Variation du prix (7 j) +42.18% Variation du prix (7 j) +42.18%

Le prix en temps réel de Real Asian Hours (CHINAWINS) est de --. Au cours des dernières 24 heures, CHINAWINS a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de CHINAWINS est $ 0.00199945, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, CHINAWINS a évolué de +0.35% au cours de la dernière heure, -4.48% sur 24 heures et de +42.18% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Real Asian Hours (CHINAWINS)

Capitalisation boursière $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.29K$ 19.29K $ 19.29K Offre en circulation 999.89M 999.89M 999.89M Offre totale 999,887,515.928115 999,887,515.928115 999,887,515.928115

La capitalisation boursière actuelle de Real Asian Hours est de $ 19.29K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de CHINAWINS est de 999.89M, avec une offre totale de 999887515.928115. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.29K.