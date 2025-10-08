Informations sur le prix de RACO (RACO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00000458 $ 0.00000458 $ 0.00000458 Bas 24 h $ 0.00000475 $ 0.00000475 $ 0.00000475 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00000458$ 0.00000458 $ 0.00000458 Haut 24 h $ 0.00000475$ 0.00000475 $ 0.00000475 Sommet historique $ 0.00011837$ 0.00011837 $ 0.00011837 Prix le plus bas $ 0.00000355$ 0.00000355 $ 0.00000355 Variation du prix (1 h) +0.86% Changement de prix (1J) -2.19% Variation du prix (7 j) +4.40% Variation du prix (7 j) +4.40%

Le prix en temps réel de RACO (RACO) est de $0.00000462. Au cours des dernières 24 heures, RACO a évolué entre un minimum de $ 0.00000458 et un maximum de $ 0.00000475, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RACO est $ 0.00011837, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000355.

En termes de performance à court terme, RACO a évolué de +0.86% au cours de la dernière heure, -2.19% sur 24 heures et de +4.40% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour RACO (RACO)

Capitalisation boursière $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Offre en circulation 999.49M 999.49M 999.49M Offre totale 999,494,639.81649 999,494,639.81649 999,494,639.81649

La capitalisation boursière actuelle de RACO est de $ 4.58K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RACO est de 999.49M, avec une offre totale de 999494639.81649. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.58K.