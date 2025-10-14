Informations sur le prix de Qoryn (QOR) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.0000487$ 0.0000487 $ 0.0000487 Prix le plus bas $ 0.00000628$ 0.00000628 $ 0.00000628 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -38.77% Variation du prix (7 j) -38.77%

Le prix en temps réel de Qoryn (QOR) est de $0.00000648. Au cours des dernières 24 heures, QOR a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de QOR est $ 0.0000487, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00000628.

En termes de performance à court terme, QOR a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -38.77% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Qoryn (QOR)

Capitalisation boursière $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 6.48K$ 6.48K $ 6.48K Offre en circulation 999.54M 999.54M 999.54M Offre totale 999,541,530.158739 999,541,530.158739 999,541,530.158739

La capitalisation boursière actuelle de Qoryn est de $ 6.48K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de QOR est de 999.54M, avec une offre totale de 999541530.158739. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 6.48K.