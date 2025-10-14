Informations sur le prix de Pryzm (PRYZM) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
Bas 24 h $ 0.00385386
Haut 24 h $ 0.00408827
Sommet historique $ 0.120383
Prix le plus bas $ 0.00308512
Variation du prix (1 h) --
Changement de prix (1J) -5.03%
Variation du prix (7 j) -16.00%

Le prix en temps réel de Pryzm (PRYZM) est de $0.00385423. Au cours des dernières 24 heures, PRYZM a évolué entre un minimum de $ 0.00385386 et un maximum de $ 0.00408827, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRYZM est $ 0.120383, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00308512.

En termes de performance à court terme, PRYZM a évolué de -- au cours de la dernière heure, -5.03% sur 24 heures et de -16.00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pryzm (PRYZM)

Capitalisation boursière $ 953.84K
Volume (24 h) --
Capitalisation boursière entièrement diluée $ 4.03M
Offre en circulation 247.48M
Offre totale 1,044,607,485.850789

La capitalisation boursière actuelle de Pryzm est de $ 953.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRYZM est de 247.48M, avec une offre totale de 1044607485.850789. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 4.03M.