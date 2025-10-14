Informations sur le prix de Prism AI (PRSAI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.617031$ 0.617031 $ 0.617031 Prix le plus bas $ 0.00199182$ 0.00199182 $ 0.00199182 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -3.71% Variation du prix (7 j) -3.71%

Le prix en temps réel de Prism AI (PRSAI) est de $0.00821196. Au cours des dernières 24 heures, PRSAI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRSAI est $ 0.617031, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00199182.

En termes de performance à court terme, PRSAI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -3.71% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Prism AI (PRSAI)

Capitalisation boursière $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K Offre en circulation 1.00M 1.00M 1.00M Offre totale 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Prism AI est de $ 8.21K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRSAI est de 1.00M, avec une offre totale de 1000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 8.21K.