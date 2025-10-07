Informations sur le prix de PoPi 4i (POPI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -0.75% Variation du prix (7 j) +9.70% Variation du prix (7 j) +9.70%

Le prix en temps réel de PoPi 4i (POPI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, POPI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POPI est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, POPI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -0.75% sur 24 heures et de +9.70% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PoPi 4i (POPI)

Capitalisation boursière $ 15.69K$ 15.69K $ 15.69K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 19.14K$ 19.14K $ 19.14K Offre en circulation 819.72M 819.72M 819.72M Offre totale 999,720,612.8290418 999,720,612.8290418 999,720,612.8290418

La capitalisation boursière actuelle de PoPi 4i est de $ 15.69K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POPI est de 819.72M, avec une offre totale de 999720612.8290418. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 19.14K.