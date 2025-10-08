Informations sur le prix de poop aura (POOP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 Bas 24 h $ 0 Haut 24 h Sommet historique $ 0.00305409 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) +0.45% Changement de prix (1J) -0.63% Variation du prix (7 j) -13.88%

Le prix en temps réel de poop aura (POOP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, POOP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POOP est $ 0.00305409, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, POOP a évolué de +0.45% au cours de la dernière heure, -0.63% sur 24 heures et de -13.88% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour poop aura (POOP)

Capitalisation boursière $ 569.13K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 569.13K Offre en circulation 999.72M Offre totale 999,721,482.328919

La capitalisation boursière actuelle de poop aura est de $ 569.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POOP est de 999.72M, avec une offre totale de 999721482.328919. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 569.13K.