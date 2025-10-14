Informations sur le prix de Poolz Finance (POOLX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.182904 $ 0.182904 $ 0.182904 Bas 24 h $ 0.188158 $ 0.188158 $ 0.188158 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.182904$ 0.182904 $ 0.182904 Haut 24 h $ 0.188158$ 0.188158 $ 0.188158 Sommet historique $ 7.18$ 7.18 $ 7.18 Prix le plus bas $ 0.155338$ 0.155338 $ 0.155338 Variation du prix (1 h) -0.45% Changement de prix (1J) +0.97% Variation du prix (7 j) -26.25% Variation du prix (7 j) -26.25%

Le prix en temps réel de Poolz Finance (POOLX) est de $0.187256. Au cours des dernières 24 heures, POOLX a évolué entre un minimum de $ 0.182904 et un maximum de $ 0.188158, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de POOLX est $ 7.18, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.155338.

En termes de performance à court terme, POOLX a évolué de -0.45% au cours de la dernière heure, +0.97% sur 24 heures et de -26.25% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Poolz Finance (POOLX)

Capitalisation boursière $ 969.03K$ 969.03K $ 969.03K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.02M$ 1.02M $ 1.02M Offre en circulation 5.23M 5.23M 5.23M Offre totale 5,500,000.0 5,500,000.0 5,500,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Poolz Finance est de $ 969.03K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de POOLX est de 5.23M, avec une offre totale de 5500000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.02M.