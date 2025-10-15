Informations sur le prix de Ponzimon (PONZI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00918172 $ 0.00918172 $ 0.00918172 Bas 24 h $ 0.01067474 $ 0.01067474 $ 0.01067474 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00918172$ 0.00918172 $ 0.00918172 Haut 24 h $ 0.01067474$ 0.01067474 $ 0.01067474 Sommet historique $ 0.519954$ 0.519954 $ 0.519954 Prix le plus bas $ 0.00421223$ 0.00421223 $ 0.00421223 Variation du prix (1 h) -1.69% Changement de prix (1J) +0.81% Variation du prix (7 j) -13.01% Variation du prix (7 j) -13.01%

Le prix en temps réel de Ponzimon (PONZI) est de $0.01012547. Au cours des dernières 24 heures, PONZI a évolué entre un minimum de $ 0.00918172 et un maximum de $ 0.01067474, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PONZI est $ 0.519954, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00421223.

En termes de performance à court terme, PONZI a évolué de -1.69% au cours de la dernière heure, +0.81% sur 24 heures et de -13.01% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ponzimon (PONZI)

Capitalisation boursière $ 65.92K$ 65.92K $ 65.92K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 125.91K$ 125.91K $ 125.91K Offre en circulation 6.51M 6.51M 6.51M Offre totale 12,438,026.29322 12,438,026.29322 12,438,026.29322

La capitalisation boursière actuelle de Ponzimon est de $ 65.92K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PONZI est de 6.51M, avec une offre totale de 12438026.29322. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 125.91K.