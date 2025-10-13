Tokenomics de POLYGON MASCOT (POLY)
Tokenomics et analyse de prix de POLYGON MASCOT (POLY)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de POLYGON MASCOT (POLY), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur POLYGON MASCOT (POLY)
We have launched $POLY the Polygon Mascot. X is full of mascots now, there was Lester from Litecoin that reached 160mil. And now there is poly the polygon mascot, we are a memecoin and we want to be the mascot of polygon on solana.
All we want to do is keep increasing our exposure. We have been seen by polygon official handle. And they liked our tweet on our main official account. We are now starting to process listings starting for CG and CMC, after that our next goal is start finishing talks and get deals with tier 2 BitMart and Lbit Cexs.
Crypto X has already posted about us and we are lining up more KOLs to keep increasing our reach.
Tokenomics de POLYGON MASCOT (POLY) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de POLYGON MASCOT (POLY) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens POLY qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens POLY pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de POLY, explorez le prix en direct du token POLY !
Prévision du prix de POLY
Vous voulez savoir dans quelle direction POLY pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de POLY combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité