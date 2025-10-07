Informations sur le prix de Polkaswap (PSWAP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.880116$ 0.880116 $ 0.880116 Prix le plus bas $ 0.0$ 0.0 $ 0.0 Variation du prix (1 h) -0.35% Changement de prix (1J) +0.85% Variation du prix (7 j) -6.69% Variation du prix (7 j) -6.69%

Le prix en temps réel de Polkaswap (PSWAP) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PSWAP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PSWAP est $ 0.880116, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.0.

En termes de performance à court terme, PSWAP a évolué de -0.35% au cours de la dernière heure, +0.85% sur 24 heures et de -6.69% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Polkaswap (PSWAP)

Capitalisation boursière $ 438.78K$ 438.78K $ 438.78K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Offre en circulation 3.46B 3.46B 3.46B Offre totale 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Polkaswap est de $ 438.78K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PSWAP est de 3.46B, avec une offre totale de 10000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.27M.