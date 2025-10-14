Informations sur le prix de Plume Staked ETH (PETH) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 3,887.5 $ 3,887.5 $ 3,887.5 Bas 24 h $ 4,200.81 $ 4,200.81 $ 4,200.81 Haut 24 h Bas 24 h $ 3,887.5$ 3,887.5 $ 3,887.5 Haut 24 h $ 4,200.81$ 4,200.81 $ 4,200.81 Sommet historique $ 4,947.99$ 4,947.99 $ 4,947.99 Prix le plus bas $ 3,366.9$ 3,366.9 $ 3,366.9 Variation du prix (1 h) -0.12% Changement de prix (1J) -4.63% Variation du prix (7 j) -15.87% Variation du prix (7 j) -15.87%

Le prix en temps réel de Plume Staked ETH (PETH) est de $3,910.5. Au cours des dernières 24 heures, PETH a évolué entre un minimum de $ 3,887.5 et un maximum de $ 4,200.81, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PETH est $ 4,947.99, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 3,366.9.

En termes de performance à court terme, PETH a évolué de -0.12% au cours de la dernière heure, -4.63% sur 24 heures et de -15.87% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Plume Staked ETH (PETH)

Capitalisation boursière $ 212.34K$ 212.34K $ 212.34K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 212.34K$ 212.34K $ 212.34K Offre en circulation 54.31 54.31 54.31 Offre totale 54.30588012688548 54.30588012688548 54.30588012688548

La capitalisation boursière actuelle de Plume Staked ETH est de $ 212.34K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PETH est de 54.31, avec une offre totale de 54.30588012688548. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 212.34K.