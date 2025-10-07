Informations sur le prix de PILSO OS (PILSO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.005568$ 0.005568 $ 0.005568 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.05% Changement de prix (1J) -1.01% Variation du prix (7 j) -1.52% Variation du prix (7 j) -1.52%

Le prix en temps réel de PILSO OS (PILSO) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PILSO a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PILSO est $ 0.005568, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PILSO a évolué de -0.05% au cours de la dernière heure, -1.01% sur 24 heures et de -1.52% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PILSO OS (PILSO)

Capitalisation boursière $ 28.37K$ 28.37K $ 28.37K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 34.50K$ 34.50K $ 34.50K Offre en circulation 82.23M 82.23M 82.23M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de PILSO OS est de $ 28.37K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PILSO est de 82.23M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 34.50K.