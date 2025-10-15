Informations sur le prix de PepsiCo xStock (PEPX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 148.79 $ 148.79 $ 148.79 Bas 24 h $ 151.69 $ 151.69 $ 151.69 Haut 24 h Bas 24 h $ 148.79$ 148.79 $ 148.79 Haut 24 h $ 151.69$ 151.69 $ 151.69 Sommet historique $ 177.28$ 177.28 $ 177.28 Prix le plus bas $ 137.74$ 137.74 $ 137.74 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +1.75% Variation du prix (7 j) +7.59% Variation du prix (7 j) +7.59%

Le prix en temps réel de PepsiCo xStock (PEPX) est de $151.59. Au cours des dernières 24 heures, PEPX a évolué entre un minimum de $ 148.79 et un maximum de $ 151.69, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PEPX est $ 177.28, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 137.74.

En termes de performance à court terme, PEPX a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +1.75% sur 24 heures et de +7.59% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour PepsiCo xStock (PEPX)

Capitalisation boursière $ 161.54K$ 161.54K $ 161.54K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 3.66M$ 3.66M $ 3.66M Offre en circulation 1.07K 1.07K 1.07K Offre totale 24,118.33789782 24,118.33789782 24,118.33789782

La capitalisation boursière actuelle de PepsiCo xStock est de $ 161.54K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PEPX est de 1.07K, avec une offre totale de 24118.33789782. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 3.66M.