Informations sur le prix de Pareto Staked USP (SUSP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Bas 24 h $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Haut 24 h $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Sommet historique $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Prix le plus bas $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 Variation du prix (1 h) +0.00% Changement de prix (1J) +0.03% Variation du prix (7 j) +0.16% Variation du prix (7 j) +0.16%

Le prix en temps réel de Pareto Staked USP (SUSP) est de $1.04. Au cours des dernières 24 heures, SUSP a évolué entre un minimum de $ 1.04 et un maximum de $ 1.04, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de SUSP est $ 1.04, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.012.

En termes de performance à court terme, SUSP a évolué de +0.00% au cours de la dernière heure, +0.03% sur 24 heures et de +0.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Pareto Staked USP (SUSP)

Capitalisation boursière $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7.26M$ 7.26M $ 7.26M Offre en circulation 6.98M 6.98M 6.98M Offre totale 6,980,646.912850813 6,980,646.912850813 6,980,646.912850813

La capitalisation boursière actuelle de Pareto Staked USP est de $ 7.26M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de SUSP est de 6.98M, avec une offre totale de 6980646.912850813. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7.26M.