Informations sur le prix de Paragon Tweaks (PRGN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00183169$ 0.00183169 $ 0.00183169 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -11.88% Changement de prix (1J) -15.15% Variation du prix (7 j) -7.44% Variation du prix (7 j) -7.44%

Le prix en temps réel de Paragon Tweaks (PRGN) est de --. Au cours des dernières 24 heures, PRGN a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de PRGN est $ 0.00183169, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, PRGN a évolué de -11.88% au cours de la dernière heure, -15.15% sur 24 heures et de -7.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Paragon Tweaks (PRGN)

Capitalisation boursière $ 569.13K$ 569.13K $ 569.13K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 569.13K$ 569.13K $ 569.13K Offre en circulation 973.62M 973.62M 973.62M Offre totale 973,616,528.0718809 973,616,528.0718809 973,616,528.0718809

La capitalisation boursière actuelle de Paragon Tweaks est de $ 569.13K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de PRGN est de 973.62M, avec une offre totale de 973616528.0718809. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 569.13K.