Qu'est-ce que PandaSui Coin (PANS)

PandaSui ($PanS) is a meme coin on the Sui blockchain that uses swap fees to burn tokens. The developer holds 1% of the total supply, with 99% fully injected into the Cetus pool. Below is a detailed introduction to $PanS.Note: This is a social experiment, not any kind of buying recommendation! Please keep in mind that $PanS is just a meme coin and currently has no utility. Do not invest too much in this project! CA： 0xc9523f683256502be15ec4979098d510f67b6d3f0df02eebf124515014433270::pans::PANS The total supply of PanS is 10 billion tokens, with 1% reserved by the developer and the remaining 99% used for liquidity provision on @CetusProtocol. We have examined most meme coin transactions and found that many meme coins are launched from launchpads and then experience continuous price declines. Most people who buy immediately after launch end up with losses. We will allocate most of the $PanS to the 2% fee pool, while only a small amount of tokens in the 1% and 4% fee pools. The reason is that low swap fees allow many paper hands to take early profits, and the lack of a burn mechanism is very unfair to long-term holders. Therefore, our logic is that all fees generated on the DEX will be fully used to buy back and burn $PanS, with no funds retained.

Prévision de prix de PandaSui Coin (USD)

Combien vaudra PandaSui Coin (PANS) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs PandaSui Coin (PANS) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour PandaSui Coin.

PANS en devises locales

Tokenomics de PandaSui Coin (PANS)

Comprendre la tokenomics de PandaSui Coin (PANS) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token PANS !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur PandaSui Coin (PANS) Combien vaut PandaSui Coin (PANS) aujourd'hui ? Le prix en temps réel de PANS en USD est de 0 USD , mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché. Quel est le prix actuel de PANS à USD ? $ 0 . Consultez le Le prix actuel de PANS en USD est. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens. Quelle est la capitalisation boursière de PandaSui Coin ? La capitalisation boursière de PANS est de $ 57.42K USD . La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies. Quelle est l'offre en circulation de PANS ? L'offre en circulation de PANS est de 6.82B USD . Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de PANS ? PANS a atteint un prix ATH de 0 USD . Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de PANS ? PANS a vu un prix ATL de 0 USD . Quel est le volume de trading de PANS ? Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour PANS est de -- USD . Est-ce que PANS va augmenter cette année ? PANS pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de PANS pour une analyse plus approfondie.

Mises à jour importantes de l'industrie sur PandaSui Coin (PANS)