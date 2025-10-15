Informations sur le prix de Paimon Stripe SPV Token (STRP) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 45.55$ 45.55 $ 45.55 Prix le plus bas $ 44.89$ 44.89 $ 44.89 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +0.04% Variation du prix (7 j) +0.04%

Le prix en temps réel de Paimon Stripe SPV Token (STRP) est de $45.13. Au cours des dernières 24 heures, STRP a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de STRP est $ 45.55, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 44.89.

En termes de performance à court terme, STRP a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +0.04% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Paimon Stripe SPV Token (STRP)

Capitalisation boursière $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M Offre en circulation 22.22K 22.22K 22.22K Offre totale 22,222.2222222222 22,222.2222222222 22,222.2222222222

La capitalisation boursière actuelle de Paimon Stripe SPV Token est de $ 1.00M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de STRP est de 22.22K, avec une offre totale de 22222.2222222222. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.00M.