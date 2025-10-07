Informations sur le prix de Origent Ai (ORI) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00800536$ 0.00800536 $ 0.00800536 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) +11.16% Variation du prix (7 j) +11.16%

Le prix en temps réel de Origent Ai (ORI) est de --. Au cours des dernières 24 heures, ORI a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ORI est $ 0.00800536, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, ORI a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de +11.16% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Origent Ai (ORI)

Capitalisation boursière $ 21.56K$ 21.56K $ 21.56K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Offre en circulation 98.00M 98.00M 98.00M Offre totale 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Origent Ai est de $ 21.56K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ORI est de 98.00M, avec une offre totale de 100000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 22.00K.