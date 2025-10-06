Tokenomics de OpenLoop (OPL)
Tokenomics et analyse de prix de OpenLoop (OPL)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de OpenLoop (OPL), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur OpenLoop (OPL)
OpenLoop.Network is a decentralized wireless network that reimagines how internet connectivity is delivered and used. By leveraging cutting-edge decentralized infrastructure, OpenLoop transforms unused internet bandwidth into a powerful resource that fuels technological innovation, rewards users, and supports the growing demands of artificial intelligence (AI).
At its core, OpenLoop is designed to enhance internet service delivery through the use of a distributed framework. Unlike traditional centralized networks, OpenLoop operates on principles of decentralization, where users contribute small amounts of unused bandwidth to build a robust and reliable network. This contribution creates a scalable ecosystem that meets the increasing demands of AI data processing and other high-performance technologies.
Tokenomics de OpenLoop (OPL) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de OpenLoop (OPL) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens OPL qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens OPL pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de OPL, explorez le prix en direct du token OPL !
