Informations sur le prix de Onchain Yield Coin (ONYC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Bas 24 h $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 Haut 24 h Bas 24 h $ 1.034$ 1.034 $ 1.034 Haut 24 h $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Sommet historique $ 1.037$ 1.037 $ 1.037 Prix le plus bas $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Variation du prix (1 h) -0.00% Changement de prix (1J) -0.04% Variation du prix (7 j) +0.44% Variation du prix (7 j) +0.44%

Le prix en temps réel de Onchain Yield Coin (ONYC) est de $1.034. Au cours des dernières 24 heures, ONYC a évolué entre un minimum de $ 1.034 et un maximum de $ 1.036, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ONYC est $ 1.037, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1.005.

En termes de performance à court terme, ONYC a évolué de -0.00% au cours de la dernière heure, -0.04% sur 24 heures et de +0.44% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Onchain Yield Coin (ONYC)

Capitalisation boursière $ 103.45M$ 103.45M $ 103.45M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 103.45M$ 103.45M $ 103.45M Offre en circulation 100.00M 100.00M 100.00M Offre totale 99,999,998.38661622 99,999,998.38661622 99,999,998.38661622

La capitalisation boursière actuelle de Onchain Yield Coin est de $ 103.45M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ONYC est de 100.00M, avec une offre totale de 99999998.38661622. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 103.45M.