Le prix en temps réel de OnChain Battles est aujourd'hui de 0 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de OCB à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix OCB facilement sur MEXC maintenant.

Logo de OnChain Battles

Prix de OnChain Battles (OCB)

Prix en temps réel : 1 OCB à USD

$0,00015647
$0,00015647
0,00%1D
Les données relatives à ce token proviennent de sources tierces. MEXC agit uniquement en tant qu'agrégateur d'informations. Découvrez d'autres tokens listés sur le marché au comptant de MEXC !
Graphique du prix de OnChain Battles (OCB) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 00:39:15 (UTC+8)

Informations sur le prix de OnChain Battles (OCB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0
$ 0
Bas 24 h
$ 0
$ 0
Haut 24 h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0,00697617
$ 0,00697617

$ 0
$ 0

0,00%

0,00%

Le prix en temps réel de OnChain Battles (OCB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OCB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OCB est $ 0,00697617, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, OCB a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0,00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OnChain Battles (OCB)

$ 7,82K
$ 7,82K

$ 7,82K
$ 7,82K

50,00M
50,00M

50 000 000,0
50 000 000,0

La capitalisation boursière actuelle de OnChain Battles est de $ 7,82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OCB est de 50,00M, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7,82K.

Historique du prix de OnChain Battles (OCB) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de OnChain Battles en USD était de $ 0.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de OnChain Battles en USD était de $ 0.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de OnChain Battles en USD était de $ 0.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de OnChain Battles en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ 0--
30 jours$ 0-9,78%
60 jours$ 0-95,19%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que OnChain Battles (OCB)

An OnChain arena where only verified traders compete.

$10K? $100K? $1M PNL? Prove it and enter your tier.

All trades tracked, no screenshots. Just pure PNL. Win prize pools, earn reputation and build your community.

OCB is where real traders prove themselves

OnChainBattles, it’s on the chain.

The premise is simple, you enter the arena with your wallet, you trade, you try to make the most money in a set time window.

Every trade is public, every outcome is final. At the end, the top performers win the pot.

Not followers, not likes, just pure, verified profit.

Every Move is public, leaderboards updated live, your trades are visible, your PNL is ranked and your wallet is your scoreboard.

You can be anonymous, but your trades speak louder than your name.

If you win, you win publicly. If you crash, everyone sees it happen.

Real rewards, real risk. Winners get paid instantly.

No waiting, no arguing, just your wallet getting bigger when you earn it.

Entry fees boost the prize pool, the pot goes to the top. The rest go home with nothing but a public record.

Built for entertainment, spectators follow every trade. See every blow-up, celebrate every flip.

The platform streams the action, highlights the top movers and turns raw trading into performance.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Prévision de prix de OnChain Battles (USD)

Combien vaudra OnChain Battles (OCB) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs OnChain Battles (OCB) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour OnChain Battles.

Consultez la prévision de prix de OnChain Battles maintenant !

OCB en devises locales

Tokenomics de OnChain Battles (OCB)

Comprendre la tokenomics de OnChain Battles (OCB) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token OCB !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur OnChain Battles (OCB)

Combien vaut OnChain Battles (OCB) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de OCB en USD est de 0 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de OCB à USD ?
Le prix actuel de OCB en USD est $ 0. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de OnChain Battles ?
La capitalisation boursière de OCB est de $ 7,82K USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de OCB ?
L'offre en circulation de OCB est de 50,00M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de OCB ?
OCB a atteint un prix ATH de 0,00697617 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de OCB ?
OCB a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de OCB ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour OCB est de -- USD.
Est-ce que OCB va augmenter cette année ?
OCB pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de OCB pour une analyse plus approfondie.
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-15 00:39:15 (UTC+8)

Avertissement

Les prix des cryptomonnaies sont soumis à des risques de marché élevés et à une grande volatilité des prix. Vous devriez investir dans des projets et des produits que vous connaissez bien et dont vous comprenez les risques. Vous devez attentivement évaluer votre expérience en matière d'investissement, votre situation financière, vos objectifs d'investissement et votre tolérance au risque et consulter un conseiller financier indépendant avant d'effectuer tout investissement. Ce document ne doit pas être interprété comme un conseil financier. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. La valeur de votre investissement peut varier à la baisse comme à la hausse, et il se peut que vous ne récupériez pas le montant que vous avez investi. Vous êtes le seul responsable de vos décisions d'investissement. MEXC n'est pas responsable des pertes que vous pourriez subir. Pour plus d'informations, veuillez consulter nos Conditions d'utilisation et notre Avertissement sur les risques. Veuillez également noter que les données relatives à la cryptomonnaie susmentionnée présentées ici (telles que son prix en temps réel) sont basées sur des données des sources tierces. Elles vous sont présentées « en l'état » et à titre informatif uniquement, sans représentation ni garantie d'aucune sorte. Les liens fournis vers des sites tiers ne sont pas non sous le contrôle de MEXC. MEXC n'est pas responsable de la fiabilité et de l'exactitude de ces sites tiers et de leur contenu.