Informations sur le prix de OnChain Battles (OCB) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : Bas 24 h $ 0 Haut 24 h $ 0 Sommet historique $ 0,00697617 Prix le plus bas $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) 0,00%

Le prix en temps réel de OnChain Battles (OCB) est de --. Au cours des dernières 24 heures, OCB a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de OCB est $ 0,00697617, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, OCB a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de 0,00% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour OnChain Battles (OCB)

Capitalisation boursière $ 7,82K Volume (24 h) -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 7,82K Offre en circulation 50,00M Offre totale 50 000 000,0

La capitalisation boursière actuelle de OnChain Battles est de $ 7,82K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de OCB est de 50,00M, avec une offre totale de 50000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 7,82K.