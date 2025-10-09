Informations sur le prix de Odin Liquidity Network (ODIN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00597743 $ 0.00597743 $ 0.00597743 Bas 24 h $ 0.0061601 $ 0.0061601 $ 0.0061601 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00597743$ 0.00597743 $ 0.00597743 Haut 24 h $ 0.0061601$ 0.0061601 $ 0.0061601 Sommet historique $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 Prix le plus bas $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 Variation du prix (1 h) +0.11% Changement de prix (1J) -0.94% Variation du prix (7 j) -2.30% Variation du prix (7 j) -2.30%

Le prix en temps réel de Odin Liquidity Network (ODIN) est de $0.0060802. Au cours des dernières 24 heures, ODIN a évolué entre un minimum de $ 0.00597743 et un maximum de $ 0.0061601, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de ODIN est $ 0.129051, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.00326052.

En termes de performance à court terme, ODIN a évolué de +0.11% au cours de la dernière heure, -0.94% sur 24 heures et de -2.30% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Odin Liquidity Network (ODIN)

Capitalisation boursière $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Offre en circulation 187.41M 187.41M 187.41M Offre totale 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

La capitalisation boursière actuelle de Odin Liquidity Network est de $ 1.14M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de ODIN est de 187.41M, avec une offre totale de 187407814.7566593. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 1.14M.