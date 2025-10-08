Informations sur le prix de Nyan Heroes (NYAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00218487 $ 0.00218487 $ 0.00218487 Bas 24 h $ 0.00371668 $ 0.00371668 $ 0.00371668 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00218487$ 0.00218487 $ 0.00218487 Haut 24 h $ 0.00371668$ 0.00371668 $ 0.00371668 Sommet historique $ 0.457078$ 0.457078 $ 0.457078 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +6.53% Changement de prix (1J) +1.86% Variation du prix (7 j) +112.24% Variation du prix (7 j) +112.24%

Le prix en temps réel de Nyan Heroes (NYAN) est de $0.00298252. Au cours des dernières 24 heures, NYAN a évolué entre un minimum de $ 0.00218487 et un maximum de $ 0.00371668, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NYAN est $ 0.457078, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NYAN a évolué de +6.53% au cours de la dernière heure, +1.86% sur 24 heures et de +112.24% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nyan Heroes (NYAN)

Capitalisation boursière $ 414.04K$ 414.04K $ 414.04K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.83M$ 2.83M $ 2.83M Offre en circulation 146.35M 146.35M 146.35M Offre totale 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Nyan Heroes est de $ 414.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NYAN est de 146.35M, avec une offre totale de 1000000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.83M.