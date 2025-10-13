Tokenomics de Nobiko Coin (LONG)
Introducing $LONG, a revolutionary cryptocurrency project that pays homage to the iconic Longcat meme, embodying the spirit of Nobiko and spreading laughter across the digital landscape. Inspired by the beloved internet sensation, $LONG proudly stands as a beacon of community, creativity, and nostalgia.
$LONG is not just a cryptocurrency; it's a cultural movement. Built on the principles of inclusivity and fun, $LONG invites users from all corners of the internet to join in the celebration of Longcat's legacy. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a casual meme lover, $LONG offers a unique opportunity to participate in a project that combines cutting-edge technology with the timeless appeal of internet culture.
At the heart of $LONG is a vibrant community united by their passion for memes and cryptocurrency. Through decentralized governance and transparent decision-making processes, community members have the power to shape the future of the project, ensuring that Longcat's spirit remains alive and well for generations to come.
Tokenomics de Nobiko Coin (LONG) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Nobiko Coin (LONG) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens LONG qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens LONG pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
