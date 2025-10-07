Informations sur le prix de Nobiko Coin (LONG) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.02010584$ 0.02010584 $ 0.02010584 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.30% Changement de prix (1J) +3.31% Variation du prix (7 j) +3.92% Variation du prix (7 j) +3.92%

Le prix en temps réel de Nobiko Coin (LONG) est de --. Au cours des dernières 24 heures, LONG a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de LONG est $ 0.02010584, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, LONG a évolué de -0.30% au cours de la dernière heure, +3.31% sur 24 heures et de +3.92% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Nobiko Coin (LONG)

Capitalisation boursière $ 640.24K$ 640.24K $ 640.24K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 640.24K$ 640.24K $ 640.24K Offre en circulation 998.35M 998.35M 998.35M Offre totale 998,345,597.32517 998,345,597.32517 998,345,597.32517

La capitalisation boursière actuelle de Nobiko Coin est de $ 640.24K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de LONG est de 998.35M, avec une offre totale de 998345597.32517. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 640.24K.