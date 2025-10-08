Informations sur le prix de Ninjas in Pyjamas (DOJO) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.474652 $ 0.474652 $ 0.474652 Bas 24 h $ 0.506656 $ 0.506656 $ 0.506656 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.474652$ 0.474652 $ 0.474652 Haut 24 h $ 0.506656$ 0.506656 $ 0.506656 Sommet historique $ 1.56$ 1.56 $ 1.56 Prix le plus bas $ 0.460819$ 0.460819 $ 0.460819 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) -6.40% Variation du prix (7 j) +1.67% Variation du prix (7 j) +1.67%

Le prix en temps réel de Ninjas in Pyjamas (DOJO) est de $0.474126. Au cours des dernières 24 heures, DOJO a évolué entre un minimum de $ 0.474652 et un maximum de $ 0.506656, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de DOJO est $ 1.56, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.460819.

En termes de performance à court terme, DOJO a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, -6.40% sur 24 heures et de +1.67% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Ninjas in Pyjamas (DOJO)

Capitalisation boursière $ 260.36K$ 260.36K $ 260.36K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Offre en circulation 549.14K 549.14K 549.14K Offre totale 5,000,000.0 5,000,000.0 5,000,000.0

La capitalisation boursière actuelle de Ninjas in Pyjamas est de $ 260.36K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de DOJO est de 549.14K, avec une offre totale de 5000000.0. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.37M.