Tokenomics de NianNian (NIANNIAN)
Tokenomics et analyse de prix de NianNian (NIANNIAN)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de NianNian (NIANNIAN), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur NianNian (NIANNIAN)
📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.
🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.
🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.
🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.
👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.
NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.
Tokenomics de NianNian (NIANNIAN) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de NianNian (NIANNIAN) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens NIANNIAN qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens NIANNIAN pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de NIANNIAN, explorez le prix en direct du token NIANNIAN !
Prévision du prix de NIANNIAN
Vous voulez savoir dans quelle direction NIANNIAN pourrait évoluer ? Notre page de prévision du prix de NIANNIAN combine sentiment du marché, tendances historiques et indicateurs techniques pour offrir une vision prospective.
Pourquoi devriez-vous choisir MEXC?
MEXC est l'une des principales plateformes d'échange de cryptomonnaies au monde, approuvée par des millions d'utilisateurs à travers le globe. Que vous soyez débutant ou expert, MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie.
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
Veuillez lire et comprendre l'Accord d'utilisation et la Politique de confidentialité