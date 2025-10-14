Le prix en temps réel de NianNian est aujourd'hui de 0.00293342 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NIANNIAN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NIANNIAN facilement sur MEXC maintenant.Le prix en temps réel de NianNian est aujourd'hui de 0.00293342 USD. Suivez en temps réel les mises à jour des prix de NIANNIAN à USD, les graphiques en temps réel, la capitalisation boursière, le volume sur 24 heures, et plus encore. Explorez la tendance du prix NIANNIAN facilement sur MEXC maintenant.

Prix de NianNian (NIANNIAN)

Prix en temps réel : 1 NIANNIAN à USD

$0.00292925
-15.60%1D
USD
Graphique du prix de NianNian (NIANNIAN) en temps réel
Dernière mise à jour de la page : 2025-10-14 09:15:39 (UTC+8)

Informations sur le prix de NianNian (NIANNIAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures :
$ 0.00263849
Bas 24 h
$ 0.00358798
Haut 24 h

$ 0.00263849
$ 0.00358798
$ 0.00997572
$ 0
+1.99%

-14.99%

-17.27%

-17.27%

Le prix en temps réel de NianNian (NIANNIAN) est de $0.00293342. Au cours des dernières 24 heures, NIANNIAN a évolué entre un minimum de $ 0.00263849 et un maximum de $ 0.00358798, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIANNIAN est $ 0.00997572, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NIANNIAN a évolué de +1.99% au cours de la dernière heure, -14.99% sur 24 heures et de -17.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NianNian (NIANNIAN)

$ 2.74M
--
$ 2.74M
938.06M
938,058,824.0446733
La capitalisation boursière actuelle de NianNian est de $ 2.74M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIANNIAN est de 938.06M, avec une offre totale de 938058824.0446733. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.74M.

Historique du prix de NianNian (NIANNIAN) en USD

Aujourd'hui, la variation du prix de NianNian en USD était de $ -0.000517459602222113.
Au cours des 30 derniers jours, la variation du prix de NianNian en USD était de $ +0.0010545621.
Au cours des 60 derniers jours, la variation du prix de NianNian en USD était de $ +0.0020331366.
Au cours des 90 derniers jours, la variation du prix de NianNian en USD était de $ 0.

PériodeVariation (USD)Variation (%)
Aujourd'hui$ -0.000517459602222113-14.99%
30 jours$ +0.0010545621+35.95%
60 jours$ +0.0020331366+69.31%
90 jours$ 0--

Qu'est-ce que NianNian (NIANNIAN)

📚 Over 80 educational stories have been published on Giggle Academy, the free learning platform founded by “Big Cousin” CZ. These stories are simple, heartwarming, and help children aged 1–12 learn languages, explore the world, and grow with kindness.

🌍 Active in 16+ countries including Vietnam, Laos, Thailand, Bangladesh, Pakistan, India, Iraq, Nigeria, Uganda, and more — across 50+ real-world learning sites such as schools, temples, and underserved communities.

🎨 100 limited-edition NFTs were sold out, raising 8 BNB, with 100% of funds donated to Binance Charity.

🫶 Over $5,000 has already been used for learning materials, community classes, and local support - supporting books, meals, and educational tools for disadvantaged children. 💡 5 projectors have been donated to remote educators. 🐤 And “Cousin CZ” has interacted with the NianNian community over 10 times, affirming the project’s real impact and dedication.

👉 Together, we are building a future where knowledge and kindness become a legacy for generations to come.

NianNian is the only project on BNB Chain truly pioneering in education and charity — and proudly stands as the No.1 contributor of educational stories on Giggle Academy.

MEXC est le leader du marché parmi les plateformes d'échange de cryptomonnaies auquel font confiance plus de 10 millions d'utilisateurs dans le monde. Elle est reconnue comme la plateforme d'échange avec la plus grande variété de tokens, les listings de tokens les plus rapides et les frais de transaction les plus bas du marché. Rejoignez MEXC dès maintenant pour profiter d'une liquidité de premier ordre et des frais les plus compétitifs du marché !

Ressource de NianNian (NIANNIAN)

Prévision de prix de NianNian (USD)

Combien vaudra NianNian (NIANNIAN) en USD demain, la semaine prochaine ou le mois prochain ? Quelle pourrait être la valeur de vos actifs NianNian (NIANNIAN) en 2025, 2026, 2027, 2028 - ou même dans 10 ou 20 ans ? Utilisez notre outil de prévision des prix pour explorer les prévisions à court et à long terme pour NianNian.

Consultez la prévision de prix de NianNian maintenant !

NIANNIAN en devises locales

Tokenomics de NianNian (NIANNIAN)

Comprendre la tokenomics de NianNian (NIANNIAN) permet d'obtenir une meilleure visibilité sur sa valeur à long terme et son potentiel de croissance. De la répartition des tokens à la gestion de l'offre, la tokenomics révèle la structure économique fondamentale d'un projet. Découvrez dès maintenant la tokenomics complète du token NIANNIAN !

Les utilisateurs consultent également : Autres questions sur NianNian (NIANNIAN)

Combien vaut NianNian (NIANNIAN) aujourd'hui ?
Le prix en temps réel de NIANNIAN en USD est de 0.00293342 USD, mis à jour en temps réel avec les dernières données du marché.
Quel est le prix actuel de NIANNIAN à USD ?
Le prix actuel de NIANNIAN en USD est $ 0.00293342. Consultez le convertisseur de MEXC pour une conversion précise des tokens.
Quelle est la capitalisation boursière de NianNian ?
La capitalisation boursière de NIANNIAN est de $ 2.74M USD. La capitalisation boursière est égale au prix actuel × l'offre en circulation. Elle indique la valeur totale du marché du token et son classement parmi les autres cryptomonnaies.
Quelle est l'offre en circulation de NIANNIAN ?
L'offre en circulation de NIANNIAN est de 938.06M USD.
Quel était le prix le plus élevé de tous les temps (ATH) de NIANNIAN ?
NIANNIAN a atteint un prix ATH de 0.00997572 USD.
Quel était le prix le plus bas de tous les temps (ATL) de NIANNIAN ?
NIANNIAN a vu un prix ATL de 0 USD.
Quel est le volume de trading de NIANNIAN ?
Le volume de trading en temps réel sur 24 heures pour NIANNIAN est de -- USD.
Est-ce que NIANNIAN va augmenter cette année ?
NIANNIAN pourrait augmenter cette année, en fonction des conditions du marché et de l'évolution du projet. Consultez les prévisions de prix de NIANNIAN pour une analyse plus approfondie.
