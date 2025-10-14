Informations sur le prix de NianNian (NIANNIAN) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0.00263849 $ 0.00263849 $ 0.00263849 Bas 24 h $ 0.00358798 $ 0.00358798 $ 0.00358798 Haut 24 h Bas 24 h $ 0.00263849$ 0.00263849 $ 0.00263849 Haut 24 h $ 0.00358798$ 0.00358798 $ 0.00358798 Sommet historique $ 0.00997572$ 0.00997572 $ 0.00997572 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) +1.99% Changement de prix (1J) -14.99% Variation du prix (7 j) -17.27% Variation du prix (7 j) -17.27%

Le prix en temps réel de NianNian (NIANNIAN) est de $0.00293342. Au cours des dernières 24 heures, NIANNIAN a évolué entre un minimum de $ 0.00263849 et un maximum de $ 0.00358798, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NIANNIAN est $ 0.00997572, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NIANNIAN a évolué de +1.99% au cours de la dernière heure, -14.99% sur 24 heures et de -17.27% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour NianNian (NIANNIAN)

Capitalisation boursière $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 2.74M$ 2.74M $ 2.74M Offre en circulation 938.06M 938.06M 938.06M Offre totale 938,058,824.0446733 938,058,824.0446733 938,058,824.0446733

La capitalisation boursière actuelle de NianNian est de $ 2.74M, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NIANNIAN est de 938.06M, avec une offre totale de 938058824.0446733. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 2.74M.