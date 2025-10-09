Informations sur le prix de New York (NYC) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0$ 0 $ 0 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -0.20% Changement de prix (1J) +1.55% Variation du prix (7 j) +0.75% Variation du prix (7 j) +0.75%

Le prix en temps réel de New York (NYC) est de --. Au cours des dernières 24 heures, NYC a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NYC est $ 0, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, NYC a évolué de -0.20% au cours de la dernière heure, +1.55% sur 24 heures et de +0.75% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour New York (NYC)

Capitalisation boursière $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 20.04K$ 20.04K $ 20.04K Offre en circulation 999.22M 999.22M 999.22M Offre totale 999,216,840.358624 999,216,840.358624 999,216,840.358624

La capitalisation boursière actuelle de New York est de $ 20.04K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NYC est de 999.22M, avec une offre totale de 999216840.358624. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 20.04K.