Tokenomics de Never Go Full (RETARD)
Tokenomics et analyse de prix de Never Go Full (RETARD)
Découvrez les données clés sur la tokenomics et le prix de Never Go Full (RETARD), y compris la capitalisation boursière, les détails de l'offre, la valorisation entièrement diluée (FDV) et l'historique du prix. Consultez en un clin d'œil la valeur actuelle du token et sa position sur le marché.
Informations sur Never Go Full (RETARD)
The $Retard ticker was given to the degens on crypto tiwtter when a term used from the movie Tropic Thunder was brought to life “Never Go Full Retard”.
The term retard is used a lot in the meme coin space, a lot of degenerates in the trenches aping aimlessly - “Retard”
We rebranded the ticker to make it a fun meme for all the degens in the trenches trying to find a cup, community but instead we gave birth to the “Retard Cabal” - Alpha for the retards lol
When the chart is pumping we may go full retard but in the mean time we will give out the advice to these degens as they join the RETARD CABAL - NEVER GO FULL RETARD.
Tokenomics de Never Go Full (RETARD) : métriques clés et scénarios d'utilisation expliqués
Comprendre la tokenomics de Never Go Full (RETARD) est essentiel pour évaluer sa valeur à long terme, sa viabilité et son potentiel.
Indicateurs clés et comment ils sont calculés :
Offre totale :
Le nombre maximal de tokens RETARD qui ont été ou seront créés.
Offre en circulation :
Le nombre de tokens actuellement disponibles sur le marché et détenus par le public.
Offre maximale :
Le plafond maximal du nombre total de tokens RETARD pouvant exister.
Valorisation entièrement diluée (FDV) :
Calculé comme le prix actuel × l'offre maximale, ce qui donne une projection de la capitalisation boursière totale si tous les tokens sont en circulation.
Taux d'inflation :
Reflète la vitesse à laquelle de nouveaux tokens sont émis, influençant leur rareté et l'évolution du prix à long terme.
Pourquoi ces indicateurs sont-ils importants pour les traders ?
Offre en circulation élevée = liquidité accrue.
Offre maximale limitée + faible inflation = potentiel d'appréciation du prix à long terme.
Distribution de tokens transparente = meilleure confiance dans le projet et risque réduit de centralisation.
Valorisation entièrement diluée élevée avec une capitalisation boursière actuelle faible = signal d'une possible surévaluation.
Maintenant que vous comprenez la tokenomics de RETARD, explorez le prix en direct du token RETARD !
Avertissement
Les données de tokenomics présentées sur cette page proviennent de sources tierces. MEXC ne garantit pas leur exactitude. Veuillez effectuer vos propres recherches avant d'investir.
