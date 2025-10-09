Informations sur le prix de Never Go Full (RETARD) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 0 $ 0 $ 0 Bas 24 h $ 0 $ 0 $ 0 Haut 24 h Bas 24 h $ 0$ 0 $ 0 Haut 24 h $ 0$ 0 $ 0 Sommet historique $ 0.00000414$ 0.00000414 $ 0.00000414 Prix le plus bas $ 0$ 0 $ 0 Variation du prix (1 h) -- Changement de prix (1J) -- Variation du prix (7 j) -1.12% Variation du prix (7 j) -1.12%

Le prix en temps réel de Never Go Full (RETARD) est de --. Au cours des dernières 24 heures, RETARD a évolué entre un minimum de $ 0 et un maximum de $ 0, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de RETARD est $ 0.00000414, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 0.

En termes de performance à court terme, RETARD a évolué de -- au cours de la dernière heure, -- sur 24 heures et de -1.12% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Never Go Full (RETARD)

Capitalisation boursière $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 12.87K$ 12.87K $ 12.87K Offre en circulation 99.90B 99.90B 99.90B Offre totale 99,896,236,487.9869 99,896,236,487.9869 99,896,236,487.9869

La capitalisation boursière actuelle de Never Go Full est de $ 12.87K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de RETARD est de 99.90B, avec une offre totale de 99896236487.9869. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 12.87K.