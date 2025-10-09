Informations sur le prix de Netflix xStock (NFLXX) en USD

Plage de variation des prix sur 24 heures : $ 1,190.16 $ 1,190.16 $ 1,190.16 Bas 24 h $ 1,216.44 $ 1,216.44 $ 1,216.44 Haut 24 h Bas 24 h $ 1,190.16$ 1,190.16 $ 1,190.16 Haut 24 h $ 1,216.44$ 1,216.44 $ 1,216.44 Sommet historique $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Prix le plus bas $ 1,135.92$ 1,135.92 $ 1,135.92 Variation du prix (1 h) +0.19% Changement de prix (1J) +1.87% Variation du prix (7 j) +3.76% Variation du prix (7 j) +3.76%

Le prix en temps réel de Netflix xStock (NFLXX) est de $1,215.8. Au cours des dernières 24 heures, NFLXX a évolué entre un minimum de $ 1,190.16 et un maximum de $ 1,216.44, ce qui témoigne d'une volatilité active du marché. Le prix le plus élevé historique de NFLXX est $ 1,592.14, tandis que son prix le plus bas historique est de $ 1,135.92.

En termes de performance à court terme, NFLXX a évolué de +0.19% au cours de la dernière heure, +1.87% sur 24 heures et de +3.76% au cours des 7 derniers jours. Ceci vous donne un aperçu rapide des dernières tendances de prix et de la dynamique du marché sur MEXC.

Informations de marché pour Netflix xStock (NFLXX)

Capitalisation boursière $ 375.84K$ 375.84K $ 375.84K Volume (24 h) ---- -- Capitalisation boursière entièrement diluée $ 26.14M$ 26.14M $ 26.14M Offre en circulation 309.12 309.12 309.12 Offre totale 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

La capitalisation boursière actuelle de Netflix xStock est de $ 375.84K, avec un volume de trading sur 24 heures de --. L'offre en circulation de NFLXX est de 309.12, avec une offre totale de 21499.99967815. Sa valorisation entièrement diluée (FDV) est de $ 26.14M.